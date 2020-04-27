Происшествия

Шесть человек отравились насмерть неизвестной жидкостью на свалке

07:55, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек насмерть отравились под Новосибирском, выпив неизвестную жидкость. Ещё один выжил, но находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Происшествие случилось на полигоне бытовых отходов. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тела троих рыбаков без видимых следов насильственной смерти обнаружили в автомобиле на территории Нижегородской области. В тёмное время суток их автомобиль застрял на мелководье реки, а следующим утром они были обнаружены без признаков жизни.

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