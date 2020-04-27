Шесть человек отравились насмерть неизвестной жидкостью на свалке

Шесть человек насмерть отравились под Новосибирском, выпив неизвестную жидкость. Ещё один выжил, но находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Происшествие случилось на полигоне бытовых отходов. Обстоятельства происшествия уточняются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что тела троих рыбаков без видимых следов насильственной смерти обнаружили в автомобиле на территории Нижегородской области. В тёмное время суток их автомобиль застрял на мелководье реки, а следующим утром они были обнаружены без признаков жизни.
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