Шесть человек отравились насмерть неизвестной жидкостью на свалке

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Заведующая станицей скорой помощи в Звёздном Городке выпала из окна больницы в Москве. В момент трагедии врач находилась в отделении, которое перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом.

Медработник погибла от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РЕН ТВ. Известно, что происшествие случилось 24 апреля, стало известно о нём только спустя два дня. Ранее NEWS.ru сообщал, что врио...