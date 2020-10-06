16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Сгорел старейший ресторан Пензы «Засека»

01:07, 07 октября 2020 12
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 58.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали огонь в ресторане «Засека» в Пензе. Площадь пожара составила 800 кв.м.

Пострадавших и погибших нет, для тушения пожара привлекались 54 человека и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Губернатор области Иван Белозерцев в своём Instagram назвал случившееся большой бедой, так как «Засека» — один из старейших ресторанов областного центра и знаковое для города место.

@ivan_belozercev_penza

История ресторана началась в 1977 году, его спроектировал ведущий художник города Маматкадзе, который представил строение в виде сказочного терема.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из здания эвакуировали 47 человек. Ресторан, расположенный на улице Совхоз-Техникум, загорелся около 19:40 мск.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео