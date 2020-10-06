Сгорел старейший ресторан Пензы «Засека»

Пожарные ликвидировали огонь в ресторане «Засека» в Пензе. Площадь пожара составила 800 кв.м.
Пострадавших и погибших нет, для тушения пожара привлекались 54 человека и 15 единиц техники,
Губернатор области Иван Белозерцев в своём Instagram назвал случившееся большой бедой, так как «Засека» — один из старейших ресторанов областного центра и знаковое для города место.
История ресторана началась в 1977 году, его спроектировал ведущий художник города Маматкадзе, который представил строение в виде сказочного терема.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из здания эвакуировали 47 человек. Ресторан, расположенный на улице Совхоз-Техникум, загорелся около 19:40 мск.
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