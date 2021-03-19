Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f8ac39a2-88b3-11eb-ae65-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Родственники людей, которые погибли в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках, получат по 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 19 марта, журналистам рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Взрыв произошёл в доме по улице Зелёной. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки. По последним сведениям, число погибших в результате взрыва в жилом доме в Химках увеличилось до четырёх. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах. Под завалами нашли тело мужчины. Ранее спасатели вытащили оттуда подростка.

Как сказала Фаевская, семьи погибших и пострадавших получат материальную компенсацию.

1 млн рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч — при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим лёгкий вред здоровью, — цитирует министра ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, по данным МЧС, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники. Причина взрыва пока неизвестна, но в МЧС уточнили, что дом газифицирован.