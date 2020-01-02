https://static.news.ru/photo/80e25a80-2dd0-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Семь человек, среди которых были трое детей, пострадали в автоаварии на Камчатке. ДТП произошло на трассе Морпорт-Аэропорт в Елизовском районе.

На встречную полосу выехал Mersedes, который столкнулся с Toyota Land Cruiser. Пострадали оба водителя, а также пять пассажиров, сообщает Интерфакс. Это 40-летний и 55-летний пассажиры, две девочки 7 и 12 лет, 8-летний мальчик.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три машины столкнулись на востоке столицы. В результате ДТП травмы получил один человек, сообщили в местном УГИБДД.