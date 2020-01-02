Семь человек, среди которых были трое детей, пострадали в автоаварии на Камчатке. ДТП произошло на трассе Морпорт-Аэропорт в Елизовском районе.
На встречную полосу выехал Mersedes, который столкнулся с Toyota Land Cruiser. Пострадали оба водителя, а также пять пассажиров,
Полиция проводит проверку по данному факту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три машины столкнулись на востоке столицы. В результате ДТП травмы получил один человек, сообщили в местном УГИБДД.
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