Сапёры вывезли с территории стройки на юго-востоке столицы семь боеприпасов времён войны.
По словам представителя экстренных служб, для дальнейшей утилизации были изъяты 152-мм артиллерийский снаряд, пять мин калибра 150 мм и боеприпас без взрывателя.
Он отметил, что опасные находки уничтожат на полигоне в Московской области, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что склад времён Великой Отечественной войны, на котором хранились более сотни снарядов, найден в Киеве. На находку наткнулись рабочие, которые меняли инженерные сети близ Шулявского путепровода.
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