https://static.news.ru/photo/ab3c5d0c-199f-11ea-bdf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сапёры вывезли с территории стройки на юго-востоке столицы семь боеприпасов времён войны.

По словам представителя экстренных служб, для дальнейшей утилизации были изъяты 152-мм артиллерийский снаряд, пять мин калибра 150 мм и боеприпас без взрывателя.

Он отметил, что опасные находки уничтожат на полигоне в Московской области, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал, что склад времён Великой Отечественной войны, на котором хранились более сотни снарядов, найден в Киеве. На находку наткнулись рабочие, которые меняли инженерные сети близ Шулявского путепровода.