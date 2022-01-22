Саратовский СК завёл уголовное дело после исчезновения девушки

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево. Девушка пропала более недели назад. Она ушла после занятий из техникума, где училась, её местоположение до настоящего времени не установлено, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Девушка пропала 14 января. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд «ЛизаАлерт». Ситуация находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении СК.

Там уточнили, что 22 января на сайте одного интернет-издания было обнаружено видеообращение пропавшей девушки, она сообщает, что в отношении неё противоправных действий не совершалось.

В связи с тем, что местонахождение ребёнка до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней, — добавили в СК.

Ранее в Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его пропажей. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. Сообщается, что в отношении подростка действий преступного характера совершено не было,