Самолёт российской авиакомпании «Победа» во время посадки в одном из аэропортов в Армении зацепил задней частью взлётно-посадочную полосу. На борту находились 173 пассажира.
Инцидент произошёл во время захода на второй круг в аэропорту Ширак, расположенном в городе Гюмри.
По данным Комитета гражданской авиации Армении, в результате жёсткой посадки пострадавших нет. Лайнер получил серьёзные повреждения хвостовой части.
Дальнейший полёт будет осуществлён резервным самолётом авиакомпании «Победа», который уже вылетел в Гюмри, сообщает
При этом в авиакомпании агентству сообщили, что делать выводы о жёсткой посадке преждевременно.
Ранее News.ru писал о том, что более сотни пассажиров лоукостера «Победа» не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Москву из-за технической неисправности самолёта.