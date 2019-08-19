https://static.news.ru/photo/5eddd468-45d8-11e9-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Самолёт российской авиакомпании «Победа» во время посадки в одном из аэропортов в Армении зацепил задней частью взлётно-посадочную полосу. На борту находились 173 пассажира.

Инцидент произошёл во время захода на второй круг в аэропорту Ширак, расположенном в городе Гюмри.

По данным Комитета гражданской авиации Армении, в результате жёсткой посадки пострадавших нет. Лайнер получил серьёзные повреждения хвостовой части.

Дальнейший полёт будет осуществлён резервным самолётом авиакомпании «Победа», который уже вылетел в Гюмри, сообщает «Интерфакс».

При этом в авиакомпании агентству сообщили, что делать выводы о жёсткой посадке преждевременно.

Ранее News.ru писал о том, что более сотни пассажиров лоукостера «Победа» не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Москву из-за технической неисправности самолёта.