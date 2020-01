Как сообщает IRNA, всем пассажирам удалось благополучно выбраться из самолёта. По предварительным данным, на борту находились порядка 130 человек. Судно выполняло рейс из Тегерана.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran ’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu