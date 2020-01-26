https://static.news.ru/photo/aec3c4da-4058-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На борту самолёта, выполнявшего рейс на внутренних линиях Ирана, возник пожар. Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

Уточняется, что пассажирский лайнер загорелся через несколько минут после вылета из аэропорта города Горган (провинция Голестан). Самолёт вынужден был вернуться обратно.

Подробности о причинах и последствиях возгорания пока не сообщаются.

Как ранее писал NEWS.ru, в Австралии разбился самолёт Lockheed C-130 Hercules, тушивший пожары в штате Новый Южный Уэльс. Жертвами крушения стали три человека.