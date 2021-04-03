Рыболовецкая шхуна затонула в Китае

https://static.news.ru/photo/1f88982e-9519-11eb-aa97-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У восточного побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, рассказали в центре спасения на море восточной провинции Чжэцзян.

Отмечается, что шхуна «Суциюй 03434» затонула в акватории островов Чжоушань. Как сообщили в центре спасения, на борту в момент происшествия находились 20 человек. К настоящему моменту сотрудникам спасательных служб удалось вытащить из воды 16. Из них 12 к моменту обнаружения были мертвы. Ещё четырёх человек спасатели продолжают искать, пока они считаются пропавшими без вести.

Поисковые работы проводятся при поддержке с воздуха в виде самолёта и вертолёта. Также в операции задействованы несколько десятков судов — спасательных и рыболовецких, пишет информационный ресурс PanPay.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель украинского МИД Олег Николенко подтвердил гражданство моряков с потерпевшего крушение в Чёрном море судна Volgo Balt 179.

Инцидент произошёл примерно в 130 километрах от румынского побережья. Volgo Balt 179 под флагом Коморских Островов шёл с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу. Предполагается, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия.