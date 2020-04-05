Рязанский губернатор лично следит за расследованием убийства в Елатьме

https://static.news.ru/photo/1855bf1a-76ec-11ea-aa3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проинформирован об убийстве пяти человек в Елатьме и лично следит за следствием по этому делу.

Любимов дал поручение провести срочное оперативное совещание, на котором будет решено, какую помощь от властей области получат семьи убитых людей и жители трёхэтажного дома, в котором произошла трагедия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова.

Как писал NEWS.ru ранее, 5 апреля в Елатьме мужчина открыл огонь по соседям и нанёс им смертельные ранения. Нападавший состоял на учёте у психиатра. Он попытался скрыться с места убийства, но был задержан сотрудниками полиции.