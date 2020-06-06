Ростовчанина заподозрили в поджоге жены сигаретой

https://static.news.ru/photo/669853e6-a800-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ростова — 37-летний Александр Петренко — подозревается в убийстве своей супруги — Натальи Ксензовой. По данным следствия, мужчине не нравилось её пристрастие к алкоголю и возлияния вместе с друзьями.

Во время одной из ссор, считают оперативники, фигурант облил возлюбленную спиртосодержащей жидкостью, а потом закурил рядом с жертвой. Из-за этого волосы и одежда Ксензовой загорелись. Позже она умерла от ожогов.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Следственный отдел Первомайского района квалифицировал инцидент как убийство по неосторожности. Петренко грозит два года лишения свободы, если суд признает его виновным, передаёт «Русская служба BBC».

Семья и адвокат покойной уверены — Александр умышленно расправился с женой. Они требуют рассматривать дело как умышленное убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В этом случае подсудимому грозит до 15 лет заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковной деревне Озёра местный житель убил своего приятеля сковородой и закопал тело рядом с домом.

По предварительным данным, трагедия произошла во время празднования дня рождения. В результате возникшей ссоры 59-летний именинник забил друга до смерти.