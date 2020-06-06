Ростовчанина заподозрили в поджоге жены сигаретой

Житель Ростова — 37-летний Александр Петренко — подозревается в убийстве своей супруги — Натальи Ксензовой. По данным следствия, мужчине не нравилось её пристрастие к алкоголю и возлияния вместе с друзьями.
Во время одной из ссор, считают оперативники, фигурант облил возлюбленную спиртосодержащей жидкостью, а потом закурил рядом с жертвой. Из-за этого волосы и одежда Ксензовой загорелись. Позже она умерла от ожогов.
Трагедия произошла в январе 2020 года. Следственный отдел Первомайского района квалифицировал инцидент как убийство по неосторожности. Петренко грозит два года лишения свободы, если суд признает его виновным,
Семья и адвокат покойной уверены — Александр умышленно расправился с женой. Они требуют рассматривать дело как умышленное убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В этом случае подсудимому грозит до 15 лет заключения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковной деревне Озёра местный житель убил своего приятеля сковородой и закопал тело рядом с домом.
По предварительным данным, трагедия произошла во время празднования дня рождения. В результате возникшей ссоры 59-летний именинник забил друга до смерти.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен