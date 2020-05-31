Житель Подмосковья убил приятеля сковородкой на дне рождения

В подмосковной деревне Озёра местный житель убил своего приятеля сковородой и закопал тело рядом с домом.
Как
30 мая женщина сообщила о пропаже своего племянника. По её словам, 31-летний мужчина перестал выходить на связь. Полиция начала расследование, которое привело в деревню. Возле одного из домов правоохранители обнаружили свежевскопанную землю, а в ней — тело убитого со следами насильственной смерти.
NEWS.ru писал, что в Воронежской области подросток убил жившего по соседству 9-летнего ребёнка. Трагедия произошла в селе 2-е Никольское. Возбуждено уголовное дело.
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