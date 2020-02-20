https://static.news.ru/photo/e60b4f40-546b-11ea-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

В итальянской провинции Флоренция карабинеры арестовали двух граждан России. Им вменяют попытку похищения несовершеннолетнего.

Речь идёт о матери ребёнка и её брате. Мужчина и женщина прятались за кустами у дома, в котором восьмилетний мальчик проживает вместе с отцом, уточняет Corriere Fiorentino. Папа ребёнка — единоличный опекун — заметил их и вызвал правоохранителей. По прибытии полицейские арестовали россиян. Издание отмечает, что ранее подозреваемая уже пыталась выкрасть сына.

Летом 2019 года проживающая несколько лет на территории Италии гражданка РФ Екатерина Малышева обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой спасти её от местного мужа-тирана и помочь вернуться на родину, писал NEWS.ru.