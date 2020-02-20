В итальянской провинции Флоренция карабинеры арестовали двух граждан России. Им вменяют попытку похищения несовершеннолетнего.
Речь идёт о матери ребёнка и её брате. Мужчина и женщина прятались за кустами у дома, в котором восьмилетний мальчик проживает вместе с отцом,
Летом 2019 года проживающая несколько лет на территории Италии гражданка РФ Екатерина Малышева обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой спасти её от местного мужа-тирана и помочь вернуться на родину, писал NEWS.ru.
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