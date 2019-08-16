https://static.news.ru/photo/92387d02-c055-11e9-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/roman.chayka.1

Полиция задержала гражданина России по подозрению в нападении на депутата Верховной Рады Виталия Куприя. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Инцидент произошёл днём 16 августа. Неизвестные применили против депутата слезоточивый газ и облили его «жидкостью с резким неприятным запахом». После этого они скрылись на автомобиле, однако правоохранителям удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 23-летний гражданин России. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296), отмечает РБК .

Ранее News.ru писал, Верховная рада IX созыва, избранная на внеочередных парламентских выборах, проведёт первое заседание 29 августа. Такое решение приняла подготовительная депутатская группа в ходе первой встречи. Пятеро депутатов при голосовании воздержались.