Житель Горно-Алтайска притворился таксистом, чтобы угнать автомобиль Toyota Carina, хозяин которого был в салоне.
Подробности истории
Когда владелец проснулся, севший за руль мужчина заявил, что является таксистом, узнал домашний адрес хозяина машины и высадил его у дома, после чего скрылся. На следующее утро автовладелец не обнаружил своё транспортное средство во дворе и обратился в полицию. Угонщика удалось задержать по горячим следам.
Ранее NEWS.ru приводил рейтинг самых угоняемых автомобилей по версии страховщиков. Первую пятёрку составили Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.
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