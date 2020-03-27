https://static.news.ru/photo/52ff66ee-7029-11ea-bb19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Горно-Алтайска притворился таксистом, чтобы угнать автомобиль Toyota Carina, хозяин которого был в салоне.

Подробности истории приводит «МК на Алтае». Ранее уже судимый за угон 33-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать машину, чтобы не идти домой пешком. Выбрав понравившееся авто и проникнув внутрь, угонщик сел за руль и обнаружил, что на заднем сиденье спит хозяин автомобиля, также нетрезвый.

Когда владелец проснулся, севший за руль мужчина заявил, что является таксистом, узнал домашний адрес хозяина машины и высадил его у дома, после чего скрылся. На следующее утро автовладелец не обнаружил своё транспортное средство во дворе и обратился в полицию. Угонщика удалось задержать по горячим следам.

Ранее NEWS.ru приводил рейтинг самых угоняемых автомобилей по версии страховщиков. Первую пятёрку составили Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.