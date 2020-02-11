https://static.news.ru/photo/59f3295e-4d33-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года. Это Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Также по данным страховщиков, оформляющих КАСКО, прошлом году угоняли Lexus LX и Hyundai Tucson. А ещё два года назад любимыми авто для угонщиков были Range Rover и BMW, пишут «Известия».

Предпочтения угонщиков изменились за последние несколько лет. Сейчас они ориентируются на корейские машины, которые можно разобрать и легко продать по частям. И в этом случае найти угнанный автомобиль практически невозможно.

Ест ещё один момент: хозяева Toyota и Lexus часто инсценируют угон своих машин, а сами вывозят их в Азию для продажи. В России заявляется о хищении автомобиля, чтобы получить более высокий тариф по страховке.

Чаще всего машины угоняют в Санкт-Петербурге, Ленинградской, ивановской, Свердловской областях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВД рассказали о местах, откуда чаще всего воруют автомобили. По данным полиции, большая часть подобных преступлений происходит возле жилых домов и крупных торговых центров.