Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2019 года. Это Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.
Также по данным страховщиков, оформляющих КАСКО, прошлом году угоняли Lexus LX и Hyundai Tucson. А ещё два года назад любимыми авто для угонщиков были Range Rover и BMW,
Предпочтения угонщиков изменились за последние несколько лет. Сейчас они ориентируются на корейские машины, которые можно разобрать и легко продать по частям. И в этом случае найти угнанный автомобиль практически невозможно.
Ест ещё один момент: хозяева Toyota и Lexus часто инсценируют угон своих машин, а сами вывозят их в Азию для продажи. В России заявляется о хищении автомобиля, чтобы получить более высокий тариф по страховке.
Чаще всего машины угоняют в Санкт-Петербурге, Ленинградской, ивановской, Свердловской областях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВД рассказали о местах, откуда чаще всего воруют автомобили. По данным полиции, большая часть подобных преступлений происходит возле жилых домов и крупных торговых центров.
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