Российский турист найден мёртвым в отеле в Турции

Российский турист умер при загадочных обстоятельствах во время отпуска на популярном курорте в Турции. Тело путешественника, лежащее на полу в номере, обнаружили сотрудники отеля. Об этом пишет портал «Турпром».

По данным портала, инцидент произошёл в районе Окурджалар в провинции Аланья. Прибывшие врачи констатировали смерть постояльца. Его тело отправлено в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия и установления причин смерти.

Ранее генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырёхлетнего россиянина в местной больнице. По предварительным данным, 9 сентября мaльчик, отдыхавший с родителями в Турции, попaл в медучреждение с симптомами отравления и на следующий день скончался, не приходя в сознание.

Родственник ребёнка сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГCУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».