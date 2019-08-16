https://static.news.ru/photo/02666cf8-c059-11e9-b8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Четыреста российских туристов застряли в Анталье (Турция) в ожидании вылета. Их рейс задержали ещё утром 16 августа. В аэропорту граждане провели уже 13 часов.

Туристы должны были улететь в Санкт-Петербург в 6:40 утра. Узнав о переносе рейса Nordwind, они оккупировали местные кафе и duty-free. Компания-перевозчик на связь с пассажирами не выходила. В самом здании авиаузла россиянам предложили только обед в обмен на посадочный талон. По данным издания « Фонтанка », вылет могут отложить до утра.

Ранее в похожей ситуации оказались туристы, возвращавшиеся домой из болгарского Бургаса. Ночь на 14 июля они были вынуждены провести в аэропорту. Самолёт, на который купили билеты россияне, не отправился в путь из-за технических проблем, писал News.ru.