https://static.news.ru/photo/dc26e5e4-cae5-11e9-82a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Global Look Press

Девушка из Москвы потеряла сознание во время плавания в маске в бассейне.

Девятнадцатилетнюю девушку перевезли из Турции в Россию, на данный момент её состояние остаётся прежним. Мать студентки не понимает причин случившегося, передаёт РЕН ТВ .

Как писал News.ru ранее, российское посольство в Турции прокомментировало сообщения об изъятии внутренних органов у погибшей 16-летней россиянки. Согласно данным ведомства, внутренние органы умершей могли понадобиться турецкой стороне для проведения судмедэкспертизы.