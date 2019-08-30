Девушка из Москвы потеряла сознание во время плавания в маске в бассейне.
Девятнадцатилетнюю девушку перевезли из Турции в Россию, на данный момент её состояние остаётся прежним. Мать студентки не понимает причин случившегося, передаёт
Как писал News.ru ранее, российское посольство в Турции прокомментировало сообщения об изъятии внутренних органов у погибшей 16-летней россиянки. Согласно данным ведомства, внутренние органы умершей могли понадобиться турецкой стороне для проведения судмедэкспертизы.