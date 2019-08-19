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Сотрудники правоохранительных органов спасли грудного ребёнка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа жилого многоквартирного дома в Саранске.

Инцидент случился около 15 часов 19 августа. Со слов очевидцев, неадекватный мужчина сначала выбросил в окно бытовую технику, а после грозил выкинуть новорождённую дочку, взяв ребёнка за ноги и свесив...