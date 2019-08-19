Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» незамедлительно взяли пробы атмосферного воздуха на содержание бензола, фенола, формальдегида, толуола, ксилола, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода после крупного пожара на химическом заводе в Балашихе.
Обнаруженные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Возгорание в цехе по производству кремниевых смол произошло днём 19 августа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются, писал News.ru.