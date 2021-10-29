Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал о пытках в изоляторе

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео экс-заключенного Адама Гисаева. Он рассказывает о якобы имевших место пытках в иркутском СИЗО № 1. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Gulagu.net.

По имеющимся данным, запись была опубликована 29 января, а уведомление о блокировке видео пришло 27 октября. Как утверждают в Gulagu.net, всего в иркутском СИЗО №1 избили более 100 арестантов.

По имеющимся данным, некоторых людей подвергали жестоким пыткам. Кому-то даже потребовались операции. Представители ФСИН эту информацию отрицали.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, в котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.