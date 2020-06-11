Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить москвичу наркотики

https://static.news.ru/photo/8df77bda-abd2-11ea-8b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Силовиков вызвали конфликтующие соседи, поссорившиеся из-за громкой музыки. Приехав по адресу, один из сотрудников пригрозил стороне конфликта, что сфабрикует против него уголовное дело по статье о наркотиках. В квартире мужчины стояла скрытая камера наблюдения. Видео инцидента попало в Сеть.

После публикации видео о недопустимом поведении установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства. Сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности. Подписан приказ о его увольнении, — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Пострадавшему, как отмечают в ведомстве, сразу принесли извинения. При этом источник РИА Новости в Росгвардии отметил, что у женщины, которая пожаловалась на громкую музыку, есть ребёнок-инвалид.

Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повёл. Но это ни в коем случае не умаляет его вину, — отметил собеседник агентства.

В прошлом году информация о том, что силовики подбрасывают наркотики невиновным людям, стала публичной из-за дела журналиста Ивана Голунова. Сотрудника издания «Медуза» пытались привлечь к ответственности по статье 228 УК РФ. Его арест вызвал широкий общественный резонанс. Расследованием дела занялись высшие следственные органы, в итоге они пришли к выводу, что наркотики молодому человеку подбросили полицейские. Теперь уголовное дело расследуется в отношении самих, уже бывших, полицейских, писал NEWS.ru.