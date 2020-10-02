Родители и ребёнок погибли в Архызе, отравившись угарным газом

В Карачаево-Черкессии угарным газом отравилась семья из четырёх человек. Погибли родители и один из детей, ещё одна девочка госпитализирована. Трагедия произошла в посёлке Архыз в Зеленчукском районе.
Об этом сообщает РЕН ТВ. Других подробностей не приводится.
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух 19-летних юношей, которые отравились угарным газом в гараже. Тела молодых людей без видимых телесных повреждений были обнаружены 8 сентября.
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