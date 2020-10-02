Родители и ребёнок погибли в Архызе, отравившись угарным газом

Инцидент с разливом кислоты произошёл 2 октября в Комсомольске-на-Амуре на трассе в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе. Пострадали три человека.

Во время движения грузовика из его кузова выпали канистры с азотной кислотой, семь из которых лопнули от удара. Площадь разлива химиката составила 200 квадратных метров, позже кислоту с дороги смыли....