Режим ЧС введён в Миннеаполисе на фоне массовых протестов

https://static.news.ru/photo/28ae75d8-a152-11ea-849e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AnasShlby

Мэр Миннеаполиса (Миннесота, США) Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с разгоревшимися из-за гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда массовыми беспорядками.

Власти смогут использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности жителей города, в том числе, с привлечением сил Нацгвардии. Мэр подчеркнул, что пойти на такие меры он вынужден из-за необходимости избежать рисков для людей и городского имущества. Режим ЧС введён на 72 часа, при нормализации обстановки его возможно снять раньше решением горсовета, передаёт ТАСС.

Губернатор штата Тим Уолз ранее привлёе Нацгвардию США к поддержанию порядка в Миннесоте после появления информации об актах вандализма и столкновений протестующих с полицией.

Массовые беспорядки начались в Миннеаполисе после новости о смерти подозреваемого в попытке обналичить поддельный чек на $20 афроамериканца. Видео, на котором один из полицейских, принимавших участие в задержании, поставил ногу на шею Флойда, попало в Сеть.

Как писал NEWS.ru ранее, участники протестов, вспыхнувших в американском Миннеаполисе забросали бутылками с водой врачей скорой помощи. Акция проходит около третьего полицейского участка города, в котором работали офицеры, задерживавшие Флойда.