Рэпер Ганвест устроил стрельбу на российском вокзале

https://static.news.ru/photo/549f09ac-30cf-11eb-b17d-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Ганвест Фото: instagram.com/realgunwest

Казахстанский рэпер Руслан Гоминов, более известный как Ганвест, стрелял под ноги человеку на одном из вокзалов России. Видеозаписью происходящего он поделился в своём Instagram.

В ролике видно, как к рэперу подходит некий мужчина и затевает драку. В ответ артист достал оружие и начал палить ему под ноги.

Лови пули, танцуй, пугливый мальчик-бублик. Я Ганвест, вы думали, я в шутки играю? — подписал он публикацию.

Где и из-за чего случился конфликт, не уточняется. При этом многие подписчики рэпера заподозрили его в пиаре: в комментариях они выразили уверенность в том, что видео постановочное.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыканты российской рэп-группы «Каста» 27 ноября выпустили клип на песню под названием «Выходи гулять». Ролик посвящён проблеме полицейского насилия, в нём, как предположили поклонники, содержится множество недвусмысленных намёков на произвол белорусских силовиков, избивающих протестантов на улицах, в отделениях и СИЗО.