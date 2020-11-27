Рэперы из «Касты» выпустили клип о полицейском насилии

https://static.news.ru/photo/cafe385c-30bb-11eb-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Каста/youtube.com

Музыканты российской рэп-группы «Каста» 27 ноября выпустили клип на песню под названием «Выходи гулять». Ролик посвящён проблеме полицейского насилия, в нём, как предположили поклонники, содержится множество недвусмысленных намёков на произвол белорусских силовиков, избивающих протестантов на улицах, в отделениях и СИЗО.

В центре сюжета клипа находится сотрудник правоохранительных органов. В самом начале ролика он садится за стол вместе с семьёй, однако его дочь-подросток не желает находиться рядом с отцом, мучающим людей. Мужчина замечает, что из разных частей его тела начинает сочиться кровь. Он пытается смыть её, заперевшись в ванной. Кадры перемежаются с изображением полицейского произвола, демонстрацией насилия и изувеченных лиц демонстрантов, подвергающихся пыткам в участках. Сами участники группы также показаны как бы избитыми, что можно интерпретировать как жест солидарности с теми, кто пострадал от силовиков.

Фраза «выходи гулять», повторяющаяся в песне рефреном, по одной из версий, является кодовым словосочетанием, под которым подразумевается призыв к выходу на акции протеста. Некоторые герои клипа держат в руках стяг, на котором красной краской на белом полотне написано слово «хватит». В итоге его сжигают силовики.

Многие белорусы в комментариях на YouTube отблагодарили музыкантов за этот ролик. Положительно оценили клип больше 56 тысяч человек, а ещё 700 поставили ему «палец вниз». В комментариях люди шутят, что дизлайки клипу ставят белорусские силовики.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Как ранее передавал NEWS.ru, российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой, снялись в клипе на песню, название которой является цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко из его августовского выступления.

Ролик, получивший название «Любимую не отдают», опубликован на сервисе YouTube. Заключительные строчки припева гласят: «В мире, любви и согласии — вместе. Просто знай — любимую не отдают!» Именно последние слова принадлежат белорусскому лидеру.