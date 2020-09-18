Российские артисты выпустили клип с цитатой Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2b0bbe8c-f984-11ea-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: aura.by/Youtube.com

Российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой, снялись в клипе на песню, название которой является цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко из его августовского выступления.

Ролик, получивший название «Любимую не отдают», опубликован на сервисе YouTube. Заключительные строчки припева гласят: «В мире, любви и согласии — вместе. Просто знай — любимую не отдают!». Именно последние слова принадлежат белорусскому лидеру — он озвучил их во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию страны, с которым он выступил 4 августа.

За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают, — сказал он тогда.

В съёмках клипа приняли участие не только российские музыканты, но и белорусские. Всего в ролике снялись более 20 коллективов и исполнителей, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские рэперы Моргенштерн и Элджей записали вторую за год совместную песню. Поклонники обвинили музыкантов в плагиате.