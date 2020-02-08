https://static.news.ru/photo/7c305546-4b30-11ea-94e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Политолог Александр Ольшевский арестован по постановлению Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга. Следователи считают, что он получил 16 млн рублей, пообещав помочь главе Аграрного университета Виктору Ефимову остаться в статусе свидетеля о хищениях в СПбГАУ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Ольшевский обвиняется в совершении преступления о мошенничестве в крупном размере, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Срок меры — до 13 марта 2020​ года, — цитирует пресс-службу судов РИА Новости.

На суде Ольшевский возражал против удовлетворения ходатайства и говорил о готовности сотрудничать со следствием. Также он напомнил о своих наградах за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ.

Ректор Ефимов до этого тоже отказывался признавать вину по делу о хищении 36 млн рублей из средств, выделенных по госконтракту на научно-исследовательские работы. По версии следствия, после он, желая уйти от уголовной ответственности, заплатил через посредников Татьяне Глазуновой и Александру Ольшевскому 16 млн рублей. При этом 13 млн рублей из них были взяты в кредит.

В июле уголовное дело в отношении Ефимова передали в суд. В ноябре 2019 года Ефимов заявил, что его обманули. В итоге экс-глава вуза получил пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Гражданский иск СПбГАУ был удовлетворён судом на сумму более 28 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, накануне городской суд Петрозаводска арестовал на два месяца бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и замдиректора аэропорта Петрозаводск Игоря Волчека. Они обвиняются в получении взятки в 1,5 млн рублей при заключении договора подряда.