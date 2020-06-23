Речной теплоход сел на мель в Коми

В Республике Коми речной теплоход сел на мель. Спасатели эвакуировали 15 пассажиров.
Сегодня сел на мель теплоход, который курсирует по реке Вычегда по маршруту «Седкыркещ — Алешино», — сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
В ведомстве отметили, что судно удалось снять с мели. Данных о пострадавших нет.
Как ранее писал NEWS.ru, следовавший в Иран сухогруз «Голден Роуз» с зерном на борту сел на мель в Астраханской области. Судно принадлежит компании «Омский шиппинг» и ходит под российским флагом. На борту находился экипаж в составе 12 человек, провизии хватит на две недели.
В настоящее время организована совместная работа с администрацией морских портов Каспийского моря, портом Оля, МСКЦ, Морспасслужбой, линейным отделом внутренних дел на транспорте и транспортной прокуратурой.