Десятилетний житель Коми выстрелил себе в голову из пневматической винтовки. Он госпитализирован со сквозным ранением черепа.
Инцидент произошёл в посёлке Изваиль Сосногорского района. Сотрудники Центра медицины катастроф доставили пострадавшего мальчика в Ухту.
Там его поместили в реанимацию. Состояние ребёнка медики оценили как тяжёлое. Его собираются отправить бортом санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 10-летнего мальчика ранили из пневматического пистолета. Полиция устанавливает злоумышленника. Ребёнок доставлен в больницу.
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