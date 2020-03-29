https://static.news.ru/photo/89716814-71bc-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятилетний житель Коми выстрелил себе в голову из пневматической винтовки. Он госпитализирован со сквозным ранением черепа.

Инцидент произошёл в посёлке Изваиль Сосногорского района. Сотрудники Центра медицины катастроф доставили пострадавшего мальчика в Ухту.

Там его поместили в реанимацию. Состояние ребёнка медики оценили как тяжёлое. Его собираются отправить бортом санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщает портал «Proгород».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 10-летнего мальчика ранили из пневматического пистолета. Полиция устанавливает злоумышленника. Ребёнок доставлен в больницу.