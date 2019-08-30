Мальчик из России погиб у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс.

По данным телеканала CBS, тело пятилетнего ребёнка вытащил из воды его дедушка. Малыша доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

По словам представителя окружной прокуратуры, в настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее News.ru писал, что тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Ребёнка 18 августа засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Её руку удалось вытащить только с обшивкой даже после того, как насос был остановлен.

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