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Мальчик из России погиб у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс.

По данным телеканала CBS , тело пятилетнего ребёнка вытащил из воды его дедушка. Малыша доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

По словам представителя окружной прокуратуры, в настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Gloucester Police and Fire Respond after Child Pulled Unresponsive from Water at Good Harbor Beach https://t.co/e7T7mf1cMW — Gloucester Police MA (@GloucesterPD) 31 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Ребёнка 18 августа засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Её руку удалось вытащить только с обшивкой даже после того, как насос был остановлен.