По данным телеканала CBS , тело пятилетнего ребёнка вытащил из воды его дедушка. Малыша доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

По словам представителя окружной прокуратуры, в настоящее время устанавливается причина произошедшего.