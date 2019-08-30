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Михаил Щипанов
Мальчик из России погиб у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс.
По данным телеканала CBS, тело пятилетнего ребёнка вытащил из воды его дедушка. Малыша доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.
По словам представителя окружной прокуратуры, в настоящее время устанавливается причина произошедшего.
Gloucester Police and Fire Respond after Child Pulled Unresponsive from Water at Good Harbor Beach https://t.co/e7T7mf1cMW— Gloucester Police MA (@GloucesterPD) 31 августа 2019 г.
Gloucester Police and Fire Respond after Child Pulled Unresponsive from Water at Good Harbor Beach https://t.co/e7T7mf1cMW
Ранее News.ru писал, что тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Ребёнка 18 августа засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Её руку удалось вытащить только с обшивкой даже после того, как насос был остановлен.
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Автомобиль сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл на улице Нижегородской.
Как сообщает РЕН ТВ, в результате ДТП один человек отлетел к бордюру. По предварительным данным, от полученных травм он скончался. На место аварии выехали экстренные службы. Обстоятельства уточняются.
Ранее, как...
Ребёнок из России утонул в США