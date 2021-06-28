Разгул стихии: как Москва пережила очередной суперливень

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, прошёл дождь. Из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде. Сообщается, что дождь принёс до 70% месячной нормы осадков. Ветер и дождь были настолько сильными, что не выстояло более 30 деревьев, а в Щёлково сорвало крышу здания делового центра, которая обрушилась на автомобили. Каждый год природа преподносит сюрпризы московским властям, которым приходится потом справляться с последствиями разгулявшейся стихии. О том, как столица пережила очередной катаклизм, — в фотогалерее NEWS.ru.