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Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Происшествия

Разгул стихии: как Москва пережила очередной суперливень

18:27, 28 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, прошёл дождь. Из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде. Сообщается, что дождь принёс до 70% месячной нормы осадков. Ветер и дождь были настолько сильными, что не выстояло более 30 деревьев, а в Щёлково сорвало крышу здания делового центра, которая обрушилась на автомобили. Каждый год природа преподносит сюрпризы московским властям, которым приходится потом справляться с последствиями разгулявшейся стихии. О том, как столица пережила очередной катаклизм, — в фотогалерее NEWS.ru.

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия падения фрагментов кровли бывшего здания комбината газеты «Правда»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия падения фрагментов кровли бывшего здания комбината газеты «Правда»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Устранение последствий падения дерева на жилой дом на ул. Чертановская, д. 16, корп. 2

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Устранение последствий падения дерева на жилой дом на ул. Чертановская, д. 16, корп. 2

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник коммунальных служб устраняет последствия подтопления станции Ясенево Калужско-Рижской линии Московского метрополитена

Павел Бедняков/РИА Новости

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя

Владимир Астапкович/РИА Новости

Автомобиль на затопленной парковке торгово-развлекательного комплекса Ясенево

Павел Бедняков/РИА Новости

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливень в Москве 28 июня 2021 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия ливня у станции Щукинская

Сергей Булкин/NEWS.ru

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