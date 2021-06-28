Разгул стихии: как Москва пережила очередной суперливень

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, прошёл дождь. Из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде. Сообщается, что дождь принёс до 70% месячной нормы осадков. Ветер и дождь были настолько сильными, что не выстояло более 30 деревьев, а в Щёлково сорвало крышу здания делового центра, которая обрушилась на автомобили. Каждый год природа преподносит сюрпризы московским властям, которым приходится потом справляться с последствиями разгулявшейся стихии. О том, как столица пережила очередной катаклизм, — в фотогалерее NEWS.ru.
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия падения фрагментов кровли бывшего здания комбината газеты «Правда»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия падения фрагментов кровли бывшего здания комбината газеты «Правда»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Устранение последствий падения дерева на жилой дом на ул. Чертановская, д. 16, корп. 2
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Устранение последствий падения дерева на жилой дом на ул. Чертановская, д. 16, корп. 2
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Денис Гришкин/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудник коммунальных служб устраняет последствия подтопления станции Ясенево Калужско-Рижской линии Московского метрополитена
Павел Бедняков/РИА Новости
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчины толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
Владимир Астапкович/РИА Новости
Автомобиль на затопленной парковке торгово-развлекательного комплекса Ясенево
Павел Бедняков/РИА Новости
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ливень в Москве 28 июня 2021 года
Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия ливня у станции Щукинская
Сергей Булкин/NEWS.ru