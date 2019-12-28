Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские начали проверку после обнаружения под балконом квартиры одного из жилых домов подмосковного Павловского Посада раздетого ребёнка.

Сообщение в правоохранительные органы поступило 30 декабря.

По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика. Он был оперативно передан медикам, — цитирует ТАСС представителя областного МВД.

В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются, ведётся проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в Иркутске в морозную погоду на улице был обнаружен трёхлетний мальчик в пижаме.

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