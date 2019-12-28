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Два осуждённых преступника сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Одного удалось поймать по горячим следам, другой всё ещё скрывается.

Пресс-служба УМВД по Забайкалью сообщила об этом РИА Новости. Сбежавшие — осуждённые за убийство и воровство соответственно 27-летний Фёдор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов. В настоящее время продолжаются поиски Мирсанова....