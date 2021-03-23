Раздетую и истощённую девочку нашли в доме в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/bb3938e8-8c7f-11eb-8533-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции обнаружили в одном из домов в Подмосковье истощённую маленькую девочку без одежды, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По её словам, во время патрулирования правоохранители заметили подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться через оконный проём одного из домов.

Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребёнок на вид 3-4 лет без одежды в истощённом состоянии, — рассказала Петрова.

В доме отсутствовали средства гигиены и наблюдалась антисанитарная обстановка, которая угрожала жизни и здоровью ребёнка. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении.

Как сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Наталья Григорьева, сотрудники ведомства приступили к проверке по данному факту. Они дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в силовых структурах заявил, что в пригороде Санкт-Петербурга в Красном Селе обнаружили скелет ребёнка.