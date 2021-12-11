Раскрыты подробности смерти мальчика в стоматологии Санкт-Петербурга

Умершего в частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга мальчика пытались реанимироватьт в течение 45 минут. Трагедия произошла в результате воздействия на ребёнка наркозом. Подробности происшествия раскрыли «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города

По данным источника, женщина с 6-летним сыном пришла в медицинске зведение для планового осмотра. перед стоматологическим лечением, ходе которого предплагалось применить наркоз, женщина проконсультировалась с анестезиологом, а мальчика осмотрел врач-педиатр. Также мать была ознакомлена с необходимыми для проведения процедуры медицинскими документами.

Несовершеннолетнему положили маску на нос и начался индукционный наркоз, примерно после двух-трех вздохов, через две-три секунды у пациента произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут. Также была вызвана бригада скорой помощи, — рассказал собеседник издания.

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 декабря. Стало известно, что малолетний мальчик умер во время посещения частной стоматологии.

СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.