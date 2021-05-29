Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/8601e21a-c1e0-11eb-83c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшую во время стрельбы в Екатеринбурге девятилетнюю девочку ввели в искусственную кому. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что ребёнок находился в автомобиле с отцом, когда экс-сотрудник полиции Сергей Болков открыл стрельбу. Одна из пуль попала в автомобиль семьи, а девочка получила серьёзные травмы, после чего была экстренно доставлена в больницу.

За жизнь ребёнка упорно продолжают бороться местные медики. Девочке уже провели операцию — удалили часть кишечника, а также пуля задела позвонки. Малышка потеряла много крови. По словам представителя свердловского Минздрава Константина Шестакова, состояние пациентки оценивают как тяжёлое, сообщает URA.RU.

Инцидент с Болковым произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы также пострадал сотрудник Росгвардии. Позднее, как стало известно, его отпустили домой — сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу.