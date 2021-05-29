Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому

Пострадавшую во время стрельбы в Екатеринбурге девятилетнюю девочку ввели в искусственную кому. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что ребёнок
За жизнь ребёнка упорно продолжают бороться местные медики. Девочке уже провели операцию — удалили часть кишечника, а также пуля задела позвонки. Малышка потеряла много крови. По словам представителя свердловского Минздрава Константина Шестакова, состояние пациентки оценивают как тяжёлое,
Инцидент с Болковым произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.
В результате стрельбы также пострадал сотрудник Росгвардии. Позднее, как стало известно, его отпустили домой — сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу.