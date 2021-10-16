Работников школьной столовой в Клину отстранили после отравления 20 детей

Весь штат сотрудников школьной столовой в подмосковном Клину был отстранён от работы после пищевого отравления 20 детей. Об этом РЕН ТВ сообщили родители учеников. В настоящее время в школе идёт прокурорская проверка.

Руководство учебного заведения сообщает, что в выходные в здании проводились работы. В понедельник, 18 октября, занятия в школе продолжатся.

О массовом отравлении стало известно 15 октября. Жалобы на плохое самочувствие стали поступать после школьного завтрака. Всем ученикам была оказана необходимая медицинская помощь. Шестерым детям понадобилась госпитализация. Сообщалось, что среди пострадавших есть и ученики первых классов.

На следующий день в учебном заведении началась прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства изучили оборудование столовой и условия санитарного содержания помещений, где готовилась пища. В ведомстве отметили , что если будет установлено нарушение федерального законодательства, то администрацию школы могут привлечь к ответственности.

Ранее родители детей одной из самарских школ пожаловались на качество питания. Одна из матерей заявила, что только на предыдущей неделе её ребёнок несколько раз вылавливал из супа пауков.