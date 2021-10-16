Работников школьной столовой в Клину отстранили после отравления 20 детей

Весь штат сотрудников школьной столовой в подмосковном Клину был отстранён от работы после пищевого отравления 20 детей. Об этом РЕН ТВ сообщили родители учеников. В настоящее время в школе идёт прокурорская проверка.
Руководство учебного заведения сообщает, что в выходные в здании проводились работы. В понедельник, 18 октября, занятия в школе продолжатся.
О массовом
На следующий день в учебном заведении началась прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства изучили оборудование столовой и условия санитарного содержания помещений, где готовилась пища. В ведомстве
Ранее родители детей одной из самарских школ пожаловались на качество питания. Одна из матерей заявила, что только на предыдущей неделе её ребёнок несколько раз вылавливал из супа пауков.