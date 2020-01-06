https://static.news.ru/photo/ea3b2f9a-3170-11ea-bddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассница пропала в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Пятнадцатилетняя девочка отправилась в гости к подруге 6 января, после чего пропала. Мама школьницы должна была забрать дочку, но та почему-то ушла раньше.

Знакомые семьи утверждают, что мать с девочкой часто ссорились из-за успеваемости. Однако женщина утверждает, что накануне пропажи у них была идиллия, пишет издание Е1.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный проезжал мимо пятнадцатилетнего жителя Мордовии на автомобиле и выстрелил в него. Подросток скончался на месте.