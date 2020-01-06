Восьмиклассница пропала в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Пятнадцатилетняя девочка отправилась в гости к подруге 6 января, после чего пропала. Мама школьницы должна была забрать дочку, но та почему-то ушла раньше.
Знакомые семьи утверждают, что мать с девочкой часто ссорились из-за успеваемости. Однако женщина утверждает, что накануне пропажи у них была идиллия,
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный проезжал мимо пятнадцатилетнего жителя Мордовии на автомобиле и выстрелил в него. Подросток скончался на месте.
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