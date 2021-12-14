Пятилетний ребёнок выпал из окна частного детского сада в Москве

В Москве пятилетний ребёнок выпал из окна частного детского сада, сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что он упал с высоты третьего этажа из дома на Донбасской улице.

Каким образом произошёл инцидент и как ребёнку удалось добраться до окна — неизвестно. На текущий момент мальчик госпитализирован в одну из местных больниц. Утверждается, что инцидент произошёл в квартире, которая сдаётся в аренду предпринимателю, занимающемуся присмотром и уходом за детьми.

Столичная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, говорится в сообщении. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Если будет доказан факт халатного отношения к безопасности детей, частному детскому саду грозит закрытие, а самому предпринимателю — серьёзное наказание.

Ранее в Якутии 12-летний мальчик погиб от выстрела из отцовского ружья, подробности происшествия не раскрываются. Следствие рассматривает возможность суицида или несчастного случая. По предварительным данным, трагедия произошла перед тренировкой по дзюдо. Утверждалось, что накануне мальчик поссорился в школе с одноклассницей и якобы ударил её ногой в живот. К ситуации подключились учителя и родители с обеих сторон. Мальчика якобы ждал серьёзный разговор с отцом и дедом, именно они занимались его воспитанием.