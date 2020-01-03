Пять человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Тюменской области.
Авария произошла вечером 4 января на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Из-за снегопада водитель DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada X-Ray. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки, в том числе трое детей, погибли,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Курганской области. Авария произошла на 185-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш», где автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Среди пострадавших оказались двое детей.
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