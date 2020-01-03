https://static.news.ru/photo/6523e41c-2f15-11ea-8837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наши Новости. Тюмень/vk.com

Пять человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Тюменской области.

Авария произошла вечером 4 января на 104-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Из-за снегопада водитель DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada X-Ray. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки, в том числе трое детей, погибли, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Курганской области. Авария произошла на 185-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш», где автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Среди пострадавших оказались двое детей.