https://static.news.ru/photo/2473cd5a-5095-11ea-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Opel Astra в Северодвинске.

Инцидент произошёл утром 16 февраля. Предполагается, что виновником аварии является водитель иномарки, который при обгоне выехал на встречную полосу.

Жертвой ДТП стал водитель Lada. Травмы получили двое его пассажиров и три человека, ехавших в Opel. Все они госпитализированы, рассказал ТАСС представитель пресс-службы управления МВД по Архангельской области.

Ранее NEWS.ru писал о массовом ДТП под Псковом. Виновник аварии, будучи в состоянии опьянения, врезался в автомобили, которые остановились, чтобы пропустить военную технику. В результате происшествия пострадали пять человек, включая троих детей.