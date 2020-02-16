Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Opel Astra в Северодвинске.
Инцидент произошёл утром 16 февраля. Предполагается, что виновником аварии является водитель иномарки, который при обгоне выехал на встречную полосу.
Жертвой ДТП стал водитель Lada. Травмы получили двое его пассажиров и три человека, ехавших в Opel. Все они госпитализированы,
Ранее NEWS.ru писал о массовом ДТП под Псковом. Виновник аварии, будучи в состоянии опьянения, врезался в автомобили, которые остановились, чтобы пропустить военную технику. В результате происшествия пострадали пять человек, включая троих детей.
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