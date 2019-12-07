Житель села Кебезень Турочакского района Республики Алтай обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах пожилой женщине, повлёкших смерть потерпевшей. Сам обвиняемый рассказал, что принял жертву за ведьму.
Как
Дело в отношении обвиняемого возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Алкогольное опьянение мужчины в момент избиения также может быть признано судом отягчающим обстоятельством. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее News.ru сообщил о жительнице Набережных Челнов, жестоко избившей своего сожителя, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина попал в больницу со сломанными рёбрами и грудной клеткой.
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