https://static.news.ru/photo/96e6a310-1906-11ea-97ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель села Кебезень Турочакского района Республики Алтай обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах пожилой женщине, повлёкших смерть потерпевшей. Сам обвиняемый рассказал, что принял жертву за ведьму.

Как сообщает местный портал «Новости Горного Алтая», следствие установило, что 32-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на находившуюся с ним в доме женщину 1935 года рождения — мать своего приятеля. Мужчина нанёс жертве не меньше шести ударов кулаком и около 20 ударов костылём по голове, рукам и грудной клетке. Женщина скончалась в районной больнице спустя двое суток.

Дело в отношении обвиняемого возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Алкогольное опьянение мужчины в момент избиения также может быть признано судом отягчающим обстоятельством. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщил о жительнице Набережных Челнов, жестоко избившей своего сожителя, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина попал в больницу со сломанными рёбрами и грудной клеткой.