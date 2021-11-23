Пьяный майор юстиции сбил насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени

В Тюмени пьяный водитель на BMW сбил двух дорожных рабочих. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за рулем автомобиля предположительно находился замначальника следственного отдела, 34-летний майор юстиции Павел Шадрин. Пострадавшие скончались на месте.

ДТП произошло на улице Федюнинского, где на объездной дороге рабочие расчищали снег. На проезжей части были выставлены спецзнаки с мигающей подсветкой, однако водитель BMW их не заметил и на огромной скорости влетел в мужчин.

Позднее алкотестер показал наличие в организме водителя 1,38 промилле алкоголя.

Свидетели происшествия сняли видео с места ДТП. На кадрах видно, как виновник аварии сидит в автомобиле с окровавленным лицом.

Ранее сообщалось, что труп мужчины с перерезанным горлом выпал из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, попавшего в ДТП на 24-м километре трассы А-121. Несколько человек, ехавшие в этой машине, с места аварии сбежали. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине верёвки, мешки и лопаты. Как выяснилось, мужчину, чей труп выпал из автомобиля, убили из мести. В этом признались подозреваемые в преступлении. Всё началось с драки, произошедшей ранее, в ходе которой житель Петербурга Аркади Казинян избил 26-летнего мужчину из Луганской области. В ответ молодой человек вместе с другом зарезал своего обидчика в гараже.