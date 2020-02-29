https://static.news.ru/photo/3db7974e-5b01-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге остановили автомобиль BMW X5, которым управлял нетрезвый гражданин Украины в форме. При себе у него было поддельное удостоверение майора управления ФСБ по Северной столице и пистолет.

В документе было указано имя другого человека, но при это вклеена фотография задержанного. Оружие было оформлено на имя владельца удостоверения. Кроме того, полицейские выяснили, что установленные на автомобиле номера числятся в архиве почти полтора десятка лет.

В отношении украинца составлен протокол по нескольких статьям КоАП, в том числе за ношение формы и вождение машины в пьяном виде, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму был задержан уроженец Еревана, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Он попался на получении взятки от жителя Томска, которому пообещал помочь с трудоустройством в СКР.