Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге остановили автомобиль BMW X5, которым управлял нетрезвый гражданин Украины в форме. При себе у него было поддельное удостоверение майора управления ФСБ по Северной столице и пистолет.
В документе было указано имя другого человека, но при это вклеена фотография задержанного. Оружие было оформлено на имя владельца удостоверения. Кроме того, полицейские выяснили, что установленные на автомобиле номера числятся в архиве почти полтора десятка лет.
В отношении украинца составлен протокол по нескольких статьям КоАП, в том числе за ношение формы и вождение машины в пьяном виде,
Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму был задержан уроженец Еревана, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Он попался на получении взятки от жителя Томска, которому пообещал помочь с трудоустройством в СКР.
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