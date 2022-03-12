Пропавшую больше года назад в Москве модель нашли мёртвой в чемодане

Пропавшую больше года назад в Москве модель Гретту Ведлер нашли мёртвой в Липецке. Её тело лежало в чемодане, спрятанном в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве девушки задержан, сообщает Пятый канал.

Об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. Тогда её знакомый сообщил в полицию, что уже давно не может связаться с девушкой. По его словам, незадолго до исчезновения возлюбленный модели украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал расправой, если она обратится к правоохранителям.

Из-за угроз Ведлер переехала жить из Липецка в отель Москвы. После чего перестала выходить на связь.

Ранее стало известно о пропаже без вести российской гражданки Екатерины Бауман. По словам близких, женщина имеет гражданство РФ и живёт в Германии с 2010 года. Мать Екатерины Бауман обратилась в МИД России. Супруг пропавшей заявил, что она 4 февраля без повода ушла из дома и больше не выходила на связь. При этом мать Екатерины отмечает, что её дочь не могла оставить пятилетнего ребёнка на фоне бракоразводного процесса с мужем, который несколько лет применял к супруге насилие.