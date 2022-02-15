Поиски пропавшей россиянки в Германии не дали результата

Российские дипломаты связались с органами опеки в немецком Бремерхафене. Там находится дочь пропавшей россиянки Екатерины Бауман. Об этом заявили в генконсульстве РФ. Также сотрудники диппредставительства находятся в постоянном контакте с полицией города, где в начале февраля пропала женщина. Об этом сообщает РИА Новости.

Генконсульство связалось с ведомством по делам молодёжи, семьи и женщин города Бремерхафена, на попечении которого находится дочь пропавшей российской гражданки. В настоящее время генконсульство остаётся в постоянном контакте с немецкими правоохранительными органами и родственниками, — говорится в сообщении дипломатов.

В генконсульстве также сообщили, что контактируют с местной полицией, подготовили и распространили листовки-ориентировки для поиска пропавшей.

Как рассказали в правоохранительных органах, поиски пропавшей россиянки продолжаются, но пока результата нет. Также в полиции не подтвердили информацию друзей и родственников Бауман о том, что её дочь находится у органов опеки.

О пропаже без вести российской гражданки Екатерины Бауман стало известно на минувшей неделе. По словам близких, женщина имеет гражданство РФ и живёт в Германии с 2010 года. Мать Екатерины Бауман обратилась в МИД России. Супруг пропавшей заявил, что она 4 февраля без повода пропала ночью из дома и больше не выходила на связь. При этом мать Екатерины отмечает, что её дочь не могла оставить пятилетнего ребёнка на фоне бракоразводного процесса с мужем, который несколько лет применял к своей супруге насилие.

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