https://static.news.ru/photo/45e233ba-3195-11ea-8965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com

Пропавшего около суток назад 11-летнего мальчика нашли живым в пустующем здании на улице Льва Толстого.

На теле мальчика обнаружены травмы, полученные им, по предварительной версии, во время игры со сверстниками. Его госпитализировали, врачи сообщают, что жизни ребёнка ничего не угрожает. Родители пояснили, что 6 января их сын гостил у бабушки, но домой не вернулся. Сейчас следователи работают с другими детьми, находившимися рядом с пострадавшим в момент случившегося, обстоятельства проишествия выясняются, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Севастополя начала расследование по факту нанесения увечий несовершеннолетнему ребёнку. Инцидент произошёл в новогодние праздники. Семья пригласила для выступления актёра в костюме Деда Мороза, который умеет показывать фокусы. Во время шоу он поставил на голову ребёнку стакан с кипятком, однако тот опрокинулся и содержимое оказалось на лице у ребёнка. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.