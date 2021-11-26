Прокуратура проверит сибирский Ростехнадзор после трагедии на «Листвяжной»

Генеральный прокурор Игорь Краснов распорядился провести масштабные проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса. Это связано с трагедией на шахте «Листвяжная». Ведомство намерено проверить и работу сибирского управления Ростехнадзора, говорится на официальном сайте Генпрокуратуры.

<...> В связи с событиями на шахте «Листвяжная», прокурорами отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, за оперативно-разыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры по Сибирскому ФО организована и начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Ростехнадзора, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что от шахтёров, работавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, ранее уже поступали жалобы.

После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Пострадали 64 человека.

В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.