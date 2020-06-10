Прокуратура подтвердила, что устроивший ДТП Ефремов был под наркотиками

https://static.news.ru/photo/edc7d8d6-ab30-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Таганского суда/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Таковы результаты экспертизы, подтвердили в прокуратуре Москвы.

Органами предварительного расследования М.Ефремову предъявлено обвинение по п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, — сказали «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

Ранее Telegram-каналы выложили результаты медицинского освидетельствования артиста. Согласно этим документам, в его крови были обнаружены следы кокаина и каннабиодов.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибший работал водителем в службе доставки продуктов. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. Все они живут в Рязани.

Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.